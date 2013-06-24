Уряд сприяє розвитку молоді, зокрема, підтримує креативні ідеї, надає гранти, підвищує стипендії для обдарованих студентів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

12 серпня, в День молоді, Прем’єр-міністр Юлія Свириденко відвідала молодіжний форум.

«Сьогодні на молодіжному форумі почула десятки нових ідей. Про житлову політику, підприємництво, — зазначила Юлія Свириденко. — Багато з них в роботі. Наприклад, гранти для креативних індустрій — презентуємо зовсім скоро. Також плануємо збільшити гранти для молоді за програмою "Власна Справа" зі 150 тис. до 200 тис. гривень».

Також Прем’єр-міністр повідомила, що з 1 вересня Уряд збільшив розмір президентських стипендій для учнів профтехів до 6 320 грн; для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн; для студентів університетів — 10 000 грн; аспірантів — 23 700 грн.

Школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію Президента — 10 000 грн на рік. Збільшено і кількість таких стипендій до 400.

«Від Президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі», — повідомила Глава Уряду.

Юлія Свириденко привітала присутніх з Днем молоді, зазначивши , що молодь вже творить зміни.