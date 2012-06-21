Цьогоріч уряд ухвалив Концепцію реформування теплопостачання, необхідну законодавчу базу у сфері енергоефективності. З 2018 року запрацює механізм монетизації субсидії для теплокомуненерго. Наступним кроком має стати монетизація субсидій для споживача, що дасть змогу повернути частину заощаджених субсидій як інвестицію в енергоефективність.
Під час міжнародного форуму з енергоефективності таку ситуацію окреслив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. Саме 2017 рік став проривним в ухваленні відповідного законодавства, повідомляє служба урядовця. Це стосується формування ефективного споживача і власника в житловому секторі, можливості обліку енергії, запровадження ринку енергоаудиторів, саморегулівних організацій, реєстрів, сертифікатів і Фонду енергоефективності. «Ці закони пов’язані між собою, адже вони започатковують сервіси й визначають виконавців послуг, зацікавлюють споживачів рухатися в цьому напрямі. Споживач може одержати не тільки фінансову підтримку держави або міжнародних партнерів, а й технічну допомогу на впровадження технологій з енергоефективності. І саме ці технології, які прийдуть в Україну, скоротять більш ніж на 50—60% споживання енергії», — переконаний Геннадій Зубко. Нині ринок модернізації житлового сектору оцінюють у 30 мільярдів євро, комунальних підприємств — у 12 мільярдів. Щороку на субсидії з державного бюджету для населення на оплату житлово-комунальних послуг витрачають 80 мільярдів гривень. Тому дуже важливе завдання — зекономити енергію, зменшити споживання, а вивільнений залишок повернути в енергоефективність. А голова Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук прогнозує, що введення в експлуатацію нових потужностей відновлюваної енергетики, які працюють за «зеленим» тарифом, наступного року може зрости порівняно з 2017-м до 400—500 МВт.
Держенергоефективності працює над проектом створення профільного інвестиційного фонду, що дасть змогу залучати необхідні кошти для розвитку сектору, тоді як у країні існує певний дефіцит коштів.
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«Урядового кур’єра»