Британський кардіолог Байєр Аспірин повідомив про симптоми, які можуть бути провісниками інфаркту або серцевого нападу. Він зазначив, що самостійна діагностика може врятувати людині життя.
Байєр Аспірин розповів, що найголовнішими симптомами проблем з серцем вважаються тривалі запаморочення і відчуття слабкості в усьому тілі. При виявленні подібних симптомів необхідно негайно звернутися до лікарів. Серцевий напад також супроводжується гострим і тривалим болем у грудях. Іноді біль може відступати і повертатися.
До супутніх симптомів передінфарктного стану медики відносять нудоту, посилену пітливість і задишку. Часто буває, що серцевий біль віддається в плече і руки.
«Хворобу завжди легше попередити, тому, кардіологи рекомендують дотримуватися простої дієти, включаючи більше овочів і фруктів у раціон. Крім того, необхідно приділяти приблизно 20 хвилин в день на фізичні вправи, прогулянки», – радить Байєр Аспірин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»