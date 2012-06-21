Регіональний форум партнерів Програми розвитку ООН у сфері громадської безпеки, соціальної єдності та примирення «Луганщина: шлях до миру і справедливості» передає естафету цього заходу на Донеччину. Наступним кроком, за словами організаторів, стане обговорення проблем на національній платформі. Питання дуже актуальне: цього року на території області 31 людина постраждала від мінно-вибухових поранень, серед них 17 дітей.
Якось у Станиці Луганській хлопчик приніс гранату до школи.
«Область опинилася перед серйозними викликами у сфері безпеки, коли у нас почалася війна. Часто й багато обговорюють, чи не краще запровадити право на зброю, щоб людина могла себе захистити. На мій погляд, безпека не тоді, коли ти озброєний, а коли живеш у суспільстві, об’єднаному заради того, щоб не сталося лиха в жодному будинку чи квартирі, — каже голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз. — Треба відповідати на виклики часу, і ми відповідаємо на них: надали фінансову допомогу правоохоронним органам і рятувальникам у межах регіональної цільової програми».
За його словами, в області започатковують проект з умовною назвою «Безпечне місто». Планують оснастити відеокамерами населені пункти області, щоб убезпечити школи та інші важливі соціальні об’єкти.
«Конфлікт на сході України позначився на загальній ситуації й призвів до зниження рівня безпеки громадян, — погоджується менеджер програми RPP ПРООН Віктор Мунтяну. — Більшість людей, які тут живуть, не почуваються в безпеці ні на вулицях рідних міст і селищ, ні навіть у себе вдома, за зачиненими дверима. Відчуття небезпеки — те, з чим ми намагаємося боротися спільними зусиллями і з державними органами влади, і з органами правопорядку, а найважливіше — з активними членами громад».
За його словами, реалізують велику кількість проектів, які сприяють створенню відчуття безпеки. Сюди входять освітлення на вулицях, відеомоніторинг на перехрестях і зупинках транспорту, відновлення зв’язку тощо.
Організатор форуму «Луганщина: шлях до миру і справедливості» в Сєверодонецьку — Програма розвитку ООН за підтримки урядів Нідерландів, Швеції, Швейцарської Конфедерації, а також Європейського Союзу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»