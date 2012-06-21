Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі повідомив, що цього тижня в Україні розпочато експериментальний проєкт щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у галузі будівництва.
«Усе онлайн. Відкрито та прозоро. Це частина великої програми цифровізації державних послуг. Електронна система у сфері будівництва — це насамперед про відкритість і ліквідацію корупції. Її запуск дасть змогу зменшити паперовий документообіг, мінімізує упереджене ставлення чиновників, зменшить вірогідність подання підроблених документів. Це означатиме набагато менше маніпуляцій у сфері містобудування», — написав очільник уряду.
Він поінформував, що на порталі http://e-construction.gov.ua/ надаватиметься відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також актуальна статистика щодо наданих послуг. На порталі буде доступна онлайн-консультація через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків будівель. «Заходьте та перевіряйте самі», — закликав Прем’єр.
До слова, виступаючи в парламенті під час години запитань до уряду, Денис Шмигаль пообіцяв у цьому році завершити реформу в галузі містобудування та ліквідувати тіньові схеми. Він повідомив, що в парламенті зареєстровано законопроєкт, який має внести великі зміни в роботу галузі.
Як прокоментував віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, реєстр ДАБІ протягом багатьох років завжди був місцем корупційних зловживань. На відміну від нього, новий будівельний реєстр перебуває у власності держави.
«Так, ми зможемо запобігти несанкціонованому доступу до нього, внесенню некоректних даних та виникненню корупційних схем. Новий реєстр захищений та зберігається на національному провайдері хмарних сервісів та центрів обробки даних De Novo. Відтепер кожен об’єкт вноситимуть до реєстру з унікальним ідентифікатором. Це прив’яже до об’єкта всі дозвільні документи, містобудівну та проєктну документацію, відомості про учасників будівництва, фото та іншу інформацію. Завдяки автоматичним перевіркам реєстр не дасть зареєструвати об’єкт, який не відповідає законодавчим критеріям. Серед переваг нового реєстру — отримання даних про права власності та землю завдяки електронній взаємодії між реєстрами», — цитує слова Михайла Федорова пресслужба міністерства.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»