Перехоплювач Octopus, розроблений у межах Збройних сил України та підтверджений у бою, передано у виробництво першим трьом українським компаніям. Ще одинадцять виробників проходять технічну підготовку для приєднання.

«Україна починає серійне виробництво власного перехоплювача для боротьби із «шахедами». Octopus — це українська технологія перехоплення, яка працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Так запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, щоб вони якнайшвидше стали на захист українського неба», — заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Міноборони продовжує втілювати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.

Денис Шмигаль відвідав підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема командний пункт Сил безпілотних систем. Він заслухав доповідь про підсумки діяльності угруповання Сил безпілотних систем з моменту створення.

«Сфокусувалися на актуальних питаннях розвитку угруповання на наступний рік. Обговорили можливості збільшення чисельності особового складу та вдосконалення забезпечення військовослужбовців», — зазначив міністр.

Він подякував воїнам Сил безпілотних систем за професіоналізм та щоденні зусилля для захисту нашої країни. Денис Шмигаль ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем. Голова оборонного відомства обговорив з командуванням та керівниками напрямів реальний стан справ і питання, які потребують додаткової уваги.

«Заслухав конкретні пропозиції для вдосконалення забезпечення, підвищення ефективності бойової роботи та поліпшення умов для особового складу», — резюмував він, повідомляє Міноборони.