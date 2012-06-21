Із заявами на монетизацію частини зекономлених газових субсидій уже звернулися понад мільйон домогосподарств і майже 21 тисяча сімей, які використовують для опалення електрику.
На початку нового опалювального періоду кожен, хто подав до 1 вересня 2018 року відповідну заяву, отримає від уряду грошову винагороду за розумне та економне споживання енергоресурсів. Громадяни, які з поважних причин не встигли подати заяву до органів соціального захисту населення, ще можуть зробити це до 1 листопада. Середня сума так званої премії за зекономлений взимку газ становить близько 700 гривень залежно від заощадженого у вигляді субсидій об’єму газу. Першими розпочали виплати управління соцзахисту в Київській та Хмельницькій областях, повідомили у Мінсоцполітики.
Під монетизацію підпав зекономлений домогосподарствами еквівалент вартості 150 кіловатів електроенергії, якщо цей ресурс використовували для опалення, або 100 кубометрів газу.