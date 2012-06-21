2127 пунктів щеплення для імунопрофілактики COVID-19 розпочнуть працювати в Україні з 28 квітня. Усі їх створено при надавачах медичних послуг і обладнано відповідно до вимог інфекційного контролю. У пунктах вакцинуватимуть людей віком 65+. На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру найближчого до вас пункту щеплення, адресу й телефон якого можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19 vaccination.covid19.gov.ua. Для отримання щеплення слід мати із собою паспорт та ідентифікаційний код.

Центр громадського здоров’я МОЗ нагадує, що отримані 23 квітня 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї ідентичні із препаратом AstraZeneca виробництва Інституту сироватки крові Індії (CoviShield), застосованим на початку вакцинації. Саме тому якщо людина отримала першу дозу AstraZeneca/CoviShield, друге щеплення можна зробити вакциною AstraZeneca-SKBio.

Записатися до списку очікування на вакцинацію можна через застосунок чи портал «Дія» або через контакт-центр МОЗ 0-800-60-20-19.