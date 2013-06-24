В Анкарі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана віч-на-віч і в розширеному форматі.

Глава держави зазначив, що для України важлива принципова позиція Туреччини щодо російської війни проти нашої країни та людей. Володимир Зеленський подякував за співпрацю, яка допомагає захищати життя, і чітке ставлення Туреччини до всіх ключових аспектів російської агресії.

«Ми ще раз підтвердили нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера — України», — наголосив Президент Туреччини.

Володимир Зеленський зауважив, що росія завдала чергового удару по українських містах і були прямі влучання російських дронів і ракет у звичайні житлові будинки. Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття українському народові.

Під час зустрічі президенти говорили про подальшу співпрацю, спільні виробничі проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя. Команди працюватимуть над усім, що узгоджено, і розвитком двосторонніх відносин.

«Незважаючи на всі труднощі війни ми ставимо за мету збільшити обсяг двосторонньої торгівлі до 10 мільярдів доларів. Ми прагнемо сприяти відновленню України за підтримки турецьких підприємців, які попри складні обставини не залишають країну та мужньо продовжують свою діяльність в Україні», — зауважив Президент Туреччини.

Лідери обговорили ситуацію в дипломатії.

«Війна має закінчитися, немає альтернатив миру. росія повинна усвідомлювати, що за війну, за вбивства не має бути жодної винагороди, і не має залишитись у кремля можливості розв’язати іншу подібну війну — проти України чи проти будь-якої іншої країни в регіоні поруч», — акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що важлива активна залученість Туреччини до коаліції охочих, особливо до її військово-морського компонента, щоб разом гарантувати безпеку в Чорному морі. Окремо обговорили співпрацю в гарантуванні продовольчої безпеки у світі.

«Дуже стараємося відновити обміни полоненими, щоб повернути додому українських військових, наших цивільних людей, яких утримує росія. Звісно, ми працюємо, щоб повернути викрадених загарбниками українських дітей», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна сподівається на відновлення обмінів до кінця року та повернення значної кількості полонених.

В Анкарі Володимир Зеленський ушанував пам’ять першого Президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка в меморіальному комплексі Аниткабір. Глава держави встановив вінок квітів до меморіалу Ататюрка та зробив запис у Книзі почесних гостей.

Джерело:

Офіс Президента