Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення малозахищених категорій молоді «Паросток» впроваджує в області цікавий проект. «Щороку чисельність людей з інвалідністю зростає, а кількість спеціалістів, які можуть надавати реабілітаційні послуги, зменшується. Погіршується якість цих послуг. Мета нашого проекту — покращити їх якість і запобігти професійному та емоційному вигоранню фахівців інклюзивної сфери», — зазначила голова «Паростка» керівник проекту Ірина Саранча.
Протягом осені цього року для 150 педагогів навчальних закладів, працівників реабілітаційних центрів та соціальної сфери Вінниччини проведуть тренінги, організують дві рекреаційні подорожі до історичного села Буша Ямпільського району та до Лядівського Усікновенського скельного чоловічого монастиря, що в Могилів-Подільському районі. Заплановано видання кишенькової книги-порадника з методикою подолання професійного вигорання, також буде розроблено календар.