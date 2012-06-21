Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Оператор проекту «Північний потік-2» — компанія Nord Stream 2 AG — розробив альтернативний маршрут газопроводу, для якого не потрібен дозвіл Данії. Про це інформує news.enovosty.com.
При цьому реалізація альтернативного маршруту не призведе до подорожчання проекту, так як його вартість спочатку враховувала непередбачувані обставини.
«Загальна вартість проекту залишиться колишньою, як і говорилося під час запуску проекту, – вона становить 9,5 мільярда євро», — пояснив член ради директорів австрійської компанії OMV Манфред Лейтнера.
Раніше, 1 серпня, комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав способи зупинити «Північний потік-2». На його думку, загальмувати будівництво можуть американські санкції, різка зміна ставлення до проекту з боку Німеччини, а також позиція Данії.
Як повідомив «Урядовому кур’єру» енергетичний експерт Сергій Куюн, чекати, що Україна в цьому питанні допоможе саме Данія не варто: «Данія нічого не може зробити, щоб полегшити долю нашої країни як газового транзитера. Ми повинні віддати на відкуп вирішення цього питання США, Брюсселю і Москві, а самим зайнятися своєю газотранспортною системою. Що ми можемо вдіяти? Нам треба підкріпити вирішення питання глибоким аналізом технічних характеристик і економічних розрахунків з транспортування газу українською газотранспортною системою. І просто зобов’язані зацікавити усі сторони тим, що транспортування газу в Європу територією України є найбільш вигідним маршрутом, ніж так звані «обхідні» газопроводи — через Білорусь, Туреччину або дном Балтійського моря».