Починаючи з 2025 року в рамках спільного партнерства Міністерства охорони здоров’я України та Глобального альянсу з вакцин та імунізації країна отримує якісні вакцини, призначені для щеплення дітей за національним Календарем профілактичних щеплень. Зокрема, до країни та медзакладів у областях вже надійшли вакцини проти гепатиту B, проти дифтерії та правця (АДП), вакцина ПЕНТА-Хіб, яка захищає одразу від 5 інфекцій, вакцина БЦЖ для вакцинації немовлят від туберкульозу та інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ). Ці вакцини є частиною поставки на підтримку національної програми з імунізації, відповідно до національної Стратегії розвитку імунопрофілактики до 2030 рокуза фінансування Gavi. Угоду про партнерство між Глобальним альянсом та Україною підписали наприкінці 2024 року, поставки вакцин для рутинних щеплень почалися з 2025 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Міністерство охорони здоров’я України та Gavi мають тривалу історію ефективної співпраці — від постачання вакцин у період пандемії COVID-19 до стабільної підтримки програми імунопрофілактики в умовах війни. Ми цінуємо це партнерство, яке дає змогу захищати здоров’я дітей, особливо у часи воєнних викликів. Під час спільної зустрічі з керівництвом альянсу вдалося обговорили можливості подальшого розширення співпраці у 2026 році. Зокрема, враховуючи зміни до Календаря щеплень з 2026року, якими передбачене як впровадження сучасних комбінованих вакцин, так і безоплатна вакцинація проти ВПЛ», — зазначив заступник Міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Під час зустрічі представники Міністерства охорони здоров’я та Глобального альянсу з вакцин та імунізації обговорили спільні пріоритети та глобальні виклики, пов’язані з охопленнями рутинними щепленнями в світі та Україні. А також розглянули можливі варіанти розширення партнерства в сфері імунізації наступного року з альянсом та за участі представників регіональних та українських представництв ВООЗ та UNICEF.

Нагадаємо, що починаючи з 2020 року Україна належить до глобальної ініціативи COVAX, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI). До цієї ініціативи приєднались щонайменше 180 країн, які, так само, як і Україна, отримували безкоштовну вакцину або вакцину зі зниженою ціною з початку пандемії Covid-19. Шлях «COVAX» один з-поміж інших, який забезпечив можливість провакцинувати 20 % населення України від COVID-19. Ініціатива була заснована ВООЗ та Альянсом з вакцин GAVI – COVAX, яка координує виробників вакцини та уряди країн.