На своєму засіданні Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку використання коштів, передбачених у Держбюджеті–2020 щодо надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.
Так, за словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, фермерським господарствам державна підтримка надаватиметься зокрема за новими напрямками. Зокрема, йдеться про господарства, які мають від п’яти корів молочного напряму. Також відшкодовуватиметься сільськогосподарським кооперативам 70% вартості придбаної техніки вітчизняного виробництва та обладнання.
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