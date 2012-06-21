Сьогодні уряд підтримав пропозицію Міністерства фінансів уточнити категорію суб’єктів підприємництва, які зможуть стати учасниками програми «Доступні кредити 5-7-9%» і скасувати обмеження щодо максимальної суми кредиту для рефінансування під нульову процентну ставку.
По-перше, уточнюється, що отримати рефінансування в межах антикарантинного пакету під нульову процентну ставку, яким було доповнено програму 15 квітня 2020 року, зможуть суб’єкти підприємництва, чий річний дохід не перевищував 10 мільйонів євро. Скасовано обмеження на максимальну суму кредиту на таке рефінансування. Обмежується лише сума державної підтримки, що надається суб’єкту підприємництва, яка сукупно не може перевищувати за будь-який трирічний період 200 тисяч євро.
По-друге, позичальники отримують змогу рефінансувати свої чинні кредити за ставкою 3%, 5%, 7% або 9% річних (залежно від категорії кредиту) на термін до п’ять років у сумі до трьох мільйонів гривень.
Обидва види рефінансування стають доступними для позичальників, які мають кредити в будь-якому банку України, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
По-третє, бізнес отримає змогу оформити відстрочку зі сплати не лише тіла кредиту, а й відсотків на обслуговування позики. Така відстрочка може сягати дев’яти місяців і залежатиме від мети надання державної підтримки.
Сьогодні отримати позику за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» можна в чотирьох банках державного сектору — ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, УкрЕксімБанк і трьох комерційних банках – «Львів», «Альянс» та «ПУМБ».
Важливо, що кредити за новими правилами мікро- та малий бізнес зможе отримати одразу після внесення Радою Фонду відповідних змін до Програми «Доступні кредити 5-7-9» та оновлення угод Фонду з банками-партнерами.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»