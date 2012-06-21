Все більше й більше оточуючих нас речей стають «розумнішими». Причому, якщо деякі предмети просто "обростають" корисними функціями, то інші можуть бути корисні для здоров'я і навіть врятувати життя.
Група китайських дослідників з компанії Lenovo Group і Південно-Східного Університету провінції Цзянсу розробили «розумний одяг», який спостерігає за станом серця і попереджає власника про перші тривожні симптоми.
Про це йдеться в повідомленні інформаційного агентства Сіньхуа.
Одяг отримав назву Smart Vest. Він схожий на звичайну футболку, але тут «вшиті» різні бездротові електроди і сенсори, що стежать за ЕКГ, реєструють звуки серцебиття, вимірююь тиск і дихання впродовж 24 годин. Крім цього, на смартфон встановлюється спеціальний додаток, який скидає всі дані раз на добу, після чого футболка розпочинає новий цикл тестування.
Згодом система штучного інтелекту аналізує дані і видає результат. Крім того, самі носії розумного одягу можуть стежити за важливими показниками і відправляти їх лікарю. Один із авторів розробки доктор Лю Чен'юй зазначає, що програма здатна ставити діагноз і навіть пророкувати серйозні ураження серця.
«Найкращий час для виявлення і лікування серцевого нападу – за 8 годин до зупинки серця. При цьому аномальну активність серцевого м'яза стає видно на ЕКГ за 2-3 дні до серцевого нападу. Створена китайськими вченими система здатна постійно стежити за людиною і попередити їй в разі небезпеки потрібну інформацію. Футболка вже пройшла серію тестів на добровольцях і показала відмінні результати», – йдеться у повідомленні.
Купівля та замовлення товарів здійснюється в спеціальному додатку. Потім до користувача приїжджає автомобіль, в кабіні якого на час тестових випробувань сервісу буде знаходитися оператор для того, щоб взяти на себе управління в разі виникнення незвичайної ситуації. Після завершення тестового періоду оперетора не потрібно. Після того, як замовлення доставлене, замовник повинен буде ввести на панелі авто отриманий код, який дасть доступ до необхідного відсіку. На даний момент невідомою залишається лише вартість доставки продуктів таким способом і час остаточного запуску в експлуатацію. В іншому ж проект виглядає вкрай цікаво і перспективно.