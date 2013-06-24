Президент України Володимир Зеленський, міністр оборони Денис Шмигаль та заступниця міністра Анна Гвоздяр відвідали підприємство, де виготовляють електроніку та комплектуючі для українського озброєння. Зокрема, на цьому виробництві у стислі терміни освоїли виготовлення блоків керування та інших складників для дронів, ракет, засобів захищеного зв’язку.

«Дякую за те, що робите нашу зброю розумною, а Україну — сильнішою. Це дуже зміцнює наш захист і посилює обороноздатність», — сказав Президент.

Представник компанії подякував за державну підтримку, завдяки якій є змога масштабувати виробництво, і показав, як працюють лінія пайки електроніки та лабораторії перевірки якості. Понад 80% виробництва зосереджено на оборонних потребах. Прикметно, що нині дедалі більше озброєння та техніки збирають саме з українських складників. «Такі виробництва зростають, адже швидко розвиваються й мають попит інноваційні види озброєння — дрони, ракети, засоби захищеного зв’язку тощо. Розробляємо нові інструменти, щоб легше знаходити саме українських виробників комплектуючих для оборонної галузі. Український ОПК стрімко зростає. Будуємо міцний щит для безпечного й мирного майбутнього», — підкреслив Денис Шмигаль.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство оборони