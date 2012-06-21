Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

Українські бійці, зірвавши наміри представників проросійських незаконних збройних формувань влаштувати засідку, знешкодили диверсантів і захопили немалі трофеї.

«Воїни-розвідники зі складу однієї з військових частин, що виконують завдання на Докучаєвському напрямку, в ході розвідувальних заходів виявили ворожу засідку. Вмілими діями розвідувальної групи особовий склад противника було нейтралізовано, а залишені ворогом зразки озброєння захоплено», – повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

Фото прес-служби ООС.

Трофеями розвідників стали протитанковий керований ракетний комплекс «Фагот», ручний протитанковий гранатомет та крупнокаліберний кулемет «Утьос». За успішне виконання бойового завдання особовий склад української розвідгрупи представлений до нагород.