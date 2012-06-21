Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Українські бійці, зірвавши наміри представників проросійських незаконних збройних формувань влаштувати засідку, знешкодили диверсантів і захопили немалі трофеї.
«Воїни-розвідники зі складу однієї з військових частин, що виконують завдання на Докучаєвському напрямку, в ході розвідувальних заходів виявили ворожу засідку. Вмілими діями розвідувальної групи особовий склад противника було нейтралізовано, а залишені ворогом зразки озброєння захоплено», – повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.
Трофеями розвідників стали протитанковий керований ракетний комплекс «Фагот», ручний протитанковий гранатомет та крупнокаліберний кулемет «Утьос». За успішне виконання бойового завдання особовий склад української розвідгрупи представлений до нагород.