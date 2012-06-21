Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках проєкту «Підтримка взаємодії об’єднаних територіальних громад з бізнесом», Лип’янська ОТГ, що в Шполянському районі на Черкащині, одержала документ, який допоможе їй залучати інвестиції та розвитку.
Як розповів голова ОТГ Сергій Іщенко, громада націлена на сталий розвиток та плідну довгострокову співпрацю з потенційними інвесторами. Паспорт відображає конкурентні переваги, економічний стан громади, особливості ведення тут бізнесу, наявність інвестиційно привабливих об’єктів, перспективи економічного розвитку. Зокрема, інвесторів тут чекають вільні земельні ділянки та виробничі приміщення, які можна взяти в оренду.
Документ також обумовлює підтримку, яку громада готова гарантувати своїм інвесторам, та містить вимоги до них. Крім знижених відсоткових ставок орендної плати за землю, інвесторів чекає якісний адміністративний супровід та оперативне прийняття рішень (у тому числі позачергові рішення сесій та виконкомів).
Інвестиційний паспорт громади відображає також порядок дій для бажаючих інвестувати у громаду. І – можливі напрямки інвестування для бажаючих розвивати тут бізнес: альтернативна енергетика, вирощування і переробка фруктів, овочів, грибів, переробка та упаковка продуктів та бджільництво.