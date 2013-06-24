Результатом зустрічі Віце-прем’єр-міністра — Міністра національної єдності України Олексія Чернишова з Міністром внутрішніх справ Австрійської Республіки Герхардом Карнером і роботи команд міністерств стала домовленість про наступні кроки. Про це йдеться у спільній заяві сторін. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

МВС Австрії визнає та підтримує ініціативу Міністерства національної єдності щодо створення Центрів єдності як інноваційних платформ для сприяння діалогу, стійкості та суспільної згуртованості. У цьому контексті обидві сторони визнають важливість таких ініціатив для просування інклюзивного відновлення і сталого розвитку.

Сторони також наголошують на важливості створення сприятливих умов для безпечного та гідного добровільного повернення і реінтеграції переміщених осіб в Україні. У цьому зв’язку обидві сторони підкреслюють свій намір досліджувати можливості спільних зусиль, зокрема в межах Центрів єдності, для підтримки тих, хто повертається, шляхом забезпечення доступу до послуг, інформації та інструментів підтримки на рівні громад.

Обидві сторони з нетерпінням очікують на подальшу плідну співпрацю та підтверджують свою спільну відданість європейським цінностям, миру та солідарності.