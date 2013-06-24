Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів іноземних держав за сумісництвом: Панами — Хорхе Рікардо Сілена Сантаколоми, Монголії — Наваан­Юнден Оюундарь, Перу — Глорії Ліссетт Нальварте Сімоні де Ісасі.

У спілкуванні з Послом Панами обговорили співпрацю в галузі аграрних технологій та розвиток торгівлі з Панамою як логістичним хабом Латинської Америки. Президент подякував Панамі за рішуче засудження російської агресії проти України зокрема в межах резолюцій Генеральної Асамблеї ООН та приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Володимир Зеленський зазначив, що в Панамі вже працює Посольство України і наша країна розраховує на дзеркальний крок у відповідь.

«Я мав змогу зустрітися з вашим Президентом у вересні в Нью­Йорку, і це вже була не перша можливість діалогу. Він дуже бажаний гість в Україні», — наголосив глава держави.

Володимир Зеленський подякував за запрошення від Президента Панами взяти участь у відзначенні 200­річчя Панамського конгресу.

Спілкуючись із Послом Монголії, глава держави подякував за гуманітарну допомогу. Обговорили поглиблення торговельно­економічної співпраці та розширення взаємодії в сільському господарстві. Зокрема, є потенціал у гірничодобувній промисловості. Президент запропонував Монголії розвивати програми для студентів. За словами Володимира Зеленського, Україна має відповідний досвід з іншими країнами й готова до такого партнерства з Монголією. Україна та Монголія домовилися про посилення міжпарламентської співпраці.

«Можливо, під час вашої місії ми зможемо відкрити можливості для бізнесу наших країн. І я буду радий, якщо ви вирішите відкрити Посольство в Україні», — зазначив Президент.

Глава держави подякував пані Послу Перу за послідовну позицію її країни щодо засудження російської агресії в межах міжнародних організацій. Ішлося про розвиток двосторонньої співпраці та відновлення комунікації між Україною та Перу на найвищому рівні. Також обговорили можливість відновлення роботи Посольства Перу в Україні.

«Україна розвиває відносини з Латинською Америкою і готова розвивати більш тісні відносини з Перу. Наше посольство працює, тому це був би важливий крок», — зауважив Володимир Зеленський.

