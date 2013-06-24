Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький взяв участь у семінарі «Молочний сектор України: зміцнення стійкості, сталий розвиток та європейська інтеграція». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У заході взяли участь представники профільних аграрних асоціацій, міжнародні експерти в молочній галузі, науковці.

Учасники семінару розглянули такі питання:

торговельні відносини України та європейська інтеграція;

ключові досягнення та роль України в світовій сільськогосподарській торгівлі;

поточний стан виробництва органічного молока в Україні;

повоєнна відбудова молочного сектору, сталий розвиток галузі.

Зокрема, Тарас Висоцький представив презентацію Мінекономіки «З України до ЄС: Узгодження торгівлі та законодавства з європейськими стандартами».

«У вересні Україна успішно пройшла скринінг з Єврокомісією за трьома переговорними розділами щодо гармонізації агросектору з вимогами ЄС. Представники Єврокомісії дуже конструктивні та підтримують Україну. І зараз ми переходимо до формування переговорних позицій та продовження впровадження стандартів ЄС. Це багато актів. Щодо регулювання в молочній сфері у нас дуже амбітний план, щоб вчасно адаптувати європейські вимоги в національне законодавство. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності наших фермерів та збільшить експортний потенціал», – наголосив Тарас Висоцький.

Також заступник Міністра підкреслив, що країни ЄС – ключовий експортний ринок для української агропродукції. В тому числі, молочної. За його словами, в порівнянні з 2021 роком, молочна галузь демонструє стійку динаміку зростання експорту продукції в ЄС. Зокрема, в 2024 році було експортовано сухого молока на 38 млн євро, що в 7,7 раза більше, ніж у 2021 році. Впровадження європейських стандартів у виробництво розширить експортні ринки для української молочної продукції.

Крім того, учасники семінару розглянули шляхи післявоєнної відбудови молочного сектору, який суттєво постраждав через повномасштабне вторгнення. Зокрема, за оцінкою Світового банку, загальні збитки агросектору склали майже 84 млрд доларів.

Захід організовано підрозділом Групи Світового банку International Finance Corporation у партнерстві з Міністерством фінансів Чеської Республіки та Урядом Великої Британії у співпраці з асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу».