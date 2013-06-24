8 липня відбулася онлайн-зустріч прем’єр-міністрів України та Румунії Дениса Шмигаля й Іліє Боложана. Сторони обговорили поточні виклики в галузі безпеки, спричинені бойовими діями росії проти України. Денис Шмигаль запропонував у найближчій перспективі провести спільну тристоронню зустріч за участі глав урядів України, Румунії та Молдови.

Окремою темою розмови стало питання санкцій, подальшого тиску на росію та використання її заморожених активів для відшкодування завданих збитків.

На зустрічі увагу приділили розвитку транспортної і прикордонної інфраструктури. Зокрема, Денис Шмигаль схвалив відкриття пункту пропуску «Дяківці — Раковець» для великих пасажирських автобусів.

«Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів, а також розбудові прикордонної інфраструктури», — підкреслив Прем’єр-міністр України.

Глава українського уряду запропонував колезі провести друге спільне засідання урядів України та Румунії й висловив сподівання на тісну особисту взаємодію із Прем’єр-міністром Іліє Боложаном для подальшого поглиблення українсько-румунського стратегічного партнерства, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.