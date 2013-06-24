Уряд України оновив порядок перетину державного кордону для громадян України чоловічої статі у віці від 18 до 22 років включно.За оновленими правилами громадяни цієї категорії мають право виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для перетину кордону необхідно мати:

Паспортний документ, що дає право на виїзд за кордон Військово-обліковий документ (у тому числі в електронній формі), який пред’являється за вимогою представника Державної прикордонної служби.

Виключення: норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Ці особи можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.