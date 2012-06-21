Хоча Євросоюз продовжив закриття своїх зовнішніх кордонів до 15 червня, внутрішні кордони між країнами-членами починають поступово відкриватися. Швейцарія збирається відкрити свої кордони з Францією, Німеччиною та Австрією з 15 червня. Це рішення спільно ухвалили міністри внутрішніх справ чотирьох країн на підставі того, що процес виходу з карантину та епідеміологічна ситуація у Швейцарії, Франції, Німеччині та Австрії – подібні. Федеральне управління юстиції та поліції Швейцарії веде переговори з цього приводу і з італійською владою.
Водночас у Іспанії, яка також поступово знімає обмежувальні заходи, заявляють, що суворо обмежуватимуть в’їзд до країни, щоб уникнути ввезення нових випадків коронавірусу. Іспанія відкриває свої суходольні, повітряні й морські кордони з 15 травня. Проте право на в’їзд до країни матимуть лише громадяни Іспанії, медичні працівники або ті особи, чий приїзд мотивований надзвичайними обставинами.
Окрім цього, кожен, хто перетне кордон Іспанії, має пройти 14-денний карантин. Відповідне розпорядження оприлюднив іспанський уряд. Людям, які перебуватимуть на карантині, буде дозволено залишати місце своєї самоізоляції лише у масці для виходу в магазин, звернення по медичну допомогу або в екстрених випадках.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»