Вчені після аналізу останніх даних місії NASA передбачили руйнівні бурі на Землі. Про зміну клімату на планеті свідчу цикли інших небесних тіл.
Фахівці вивчили дані, отримані із зонда Cassini і помітили, що відбулися зміни поглинання Сатурном сонячної енергії. При ретельному дослідженні з’ясувалося, що цьому сприяв гігантський шторм, що вибухнув на планеті. Причому буря перебувала на віддалі від місця поглинання сонячної плазми, за підрахунками експертів, в десятках тисячах кілометрів. Виходячи з отриманих відомостей вчені вирішили, що планетарна енергія зовнішніх планет Сонячної системи може впливати на Землю, спричиняючи на ній руйнівні бурі.
Вчені з Массачусетсткого технологічного інституту ще в 1955 році розробили теорію хаосу і «ефекту метелика». Дослідникам вдалося пояснити, як потенційна енергія стає в кінетичну в атмосфері. Зокрема, клімат і погода залежать від енергетичного циклу Лоренца.