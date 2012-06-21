У Краматорську на Донеччині відвідувачам центру психосоціальної адаптації цього разу запропонували майстер-клас із виготовлення жіночих прикрас з використанням патріотичних мотивів. Учасниці уроку працювали над створенням синьо-жовтих квітів, якими доречно доповнили зачіски представниць прекрасної статі. Втім, не красою єдиною — виготовлення подібних виробів має чітко виражений психотерапевтичний ефект, оскільки розвиває навички концентрації, допомагає зосередитися і водночас розслабитися. Відвідуючи цей чи інші майстер-класи, їх учасники поступово опановують нові професії. Зокрема тут провели курси перукарів та майстрів манікюру, і, отримавши відповідні сертифікати, дехто з недавніх безробітних уже зміг працевлаштуватися.
Згаданий заклад у нинішньому адміністративному центрі Донеччини працює другий рік і за цей час надав допомогу понад чотирьом тисячам людей — потерпілим внаслідок підступної гібридної війни, що досі триває в регіоні. Місцевих жителів та особливо внутрішньо переміщених осіб у центрі психосоціальної адаптації навчають адаптуватися до нових умов життя. З цією метою проводяться групові чи індивідуальні заняття, семінари, психологічні консультації та зустрічі у неформальній обстановці, які допомагають опановувати нові й корисні знання, відволікатися від повсякденних пекучих проблем, відчувати підтримку та знаходити нових друзів.