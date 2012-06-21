Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Делегація наукових працівників Сумського національного аграрного університету відвідала Румунію, де ознайомилася із тамтешньою системою вищої освіти.
Зокрема, представники Сумщини побували в Університеті Крайова та Університеті аграрних наук та ветеринарної медицини в Бухаресті, вивчали наукову базу румунських вишів, роботу наукових центрів, відкритих у рамках грантових програм Європейського Союзу.
Відбулися переговори на предмет встановлення партнерських зв’язків між СНАУ та вишами Румунії, укладання відповідних меморандумів про співробітництво.
Візит відбувся за підтримки посольства України в Румунії.