Бійцям Станично-Луганського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області в роботі тепер допомагатиме квадрокоптер Parrot ANAFI Thermal, який має вбудований тепловізор. Це дуже важливо, адже оперативне визначення місць пожеж і загальної площі займання ускладнене. Це пов’язано з тим, що внаслідок війни в місцевих лісах залишається ще багато вибухонебезпечних предметів, тому пересуватися вільно тут надто ризиковано й небезпечно.
Як повідомляє пресслужба Станично-Луганської РДА, кошти в сумі 76 900 гривень на придбання нової техніки надано з районного бюджету. Адже сучасний прилад має нову функціональність, а вбудований тепловізор може стати у пригоді в пошукових роботах, гасінні лісових пожеж тощо.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»