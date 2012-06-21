Надзвичайна ситуація. Успішно провели операцію зі знешкодження боєприпасів часів Другої світової війни учасники групи підводного розмінування Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Як повідомили в управлінні ДСНС України в Сумській області, кілька днів тому до рятувальників звернувся один із жителів села Присейм’я Конотопського району, який, пірнаючи в річку з маскою, виявив на дні предмети, схожі на артилерійські снаряди. Відстань від того місця до житлових будинків — не більш як 5 кілометрів.На виклик із міста Ромни прибули піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За допомогою водолазного спорядження вони обстежили дно річки, звідки підняли на берег 15 великокаліберних артилерійських снарядів 122 мм. Боєприпаси вивезли у спеціально відведене місце і підірвали.
Рятувальники наголошують на необхідності бути особливо уважними, коли трапляються вибухонебезпечні предмети. Слід негайно повідомити про підозрілі предмети навколишніх і звернутися до відповідної оперативної служби.