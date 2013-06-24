Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про консолідовану роботу всіх підрозділів ДСНС, зокрема новостворених загонів верхолазів, інженерів, БпЛА, робототехніки та саперних розрахунків під час ліквідації наслідків ворожих атак на українські населені пункти.

«Без перебільшення, ДСНС робить просто нереальні речі під час проведення операцій з ліквідації наслідків російських обстрілів», — наголосив глава МВС. Він розповів, що під час проведення рятувально­пошукових операцій працівники ДСНС демонструють злагодженість дій, високий рівень професіоналізму, мобілізації та координації.

«Новостворені загони верхолазів, інженерів, БпЛА та робототехніки, саперні розрахунки — всі на місцях ліквідації наслідків російських ударів працюють як єдиний механізм», — наголосив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ згадав про унікальну підводну операцію, яку виконали водолази ДСНС, і підкреслив, що українські рятувальники вже стали прикладом для західних колег, які цікавляться унікальним досвідом та навичками ДСНС, здобутими в умовах війни.

Ігор Клименко нагадав, що серед особового складу ДСНС також є втрати. 25 січня загинув верхолаз, який впав з 20­-метрової висоти на енергооб’єкті. 26 січня рятувальник зазнав численних травм під час повторного удару російського дрона по багатоповерхівці у столиці.

Рятувальники підтримують генераторами об’єкти критичної, соціальної, медичної інфраструктури, житлові багатоповерхівки. Вони годують людей, надають психологічну підтримку потерпілим.

«Нині ДСНС справді є службою, з якої всі західні колеги беруть приклад. Зарубіжні партнери дуже потребують наших знань та навичок, здобутих тяжкою практикою», — наголосив Ігор Клименко, повідомляє МВС.