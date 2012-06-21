Фахівці Національного університету цивільного захисту України провели інструктивно-показові заняття з ліквідації наслідків небезпечних ситуацій для співробітників управління патрульної поліції в Харкові та патрульних поліцейських, що особливо важливо з огляду на терористичні акції в Україні. Взаємний обмін досвідом між професіоналами, робота яких пов’язана із захистом життя і здоров’я людей, відбувся уперше.
Під час навчальних тренінгів, що проходили на базі вищого навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, було напрацьовано дії наряду патрульної поліції з надання допомоги постраждалим на воді, в дорожньо-транспортній пригоді. Фахівці університету продемонстрували порядок і тактичні прийоми застосування первинних засобів пожежогасіння з використанням порошкових вогнегасників під час ліквідації пожежі на початковому етапі розвитку, а також провели майстер-клас з надання домедичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах.
«Такий захід щодо взаємодії обох служб — патрульних і рятувальників — у напрацюванні дій з ліквідації наслідків непередбачуваних ситуацій корисний і пізнавальний, а обмін досвідом посприяє якісному та своєчасному наданню допомоги постраждалим у будь-яких ситуаціях», — зазначив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління патрульної поліції у місті Харкові департаменту патрульної поліції Олексій Ніколаєв.
Наступним кроком в напрацюванні елементів взаємодії рятувальники та патрульні поліцейські визначили проведення навчально-тренінгових занять «Безпека на дорозі — безпека у житті».