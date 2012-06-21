Згідно з даними соціологічного опитування, проведеного у жовтні 2017 року, рівень довіри до Державної служби з надзвичайних ситуацій становив 50,5%. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час публічного звіту ДСНС. «Підрозділам служби вдалося забезпечити оперативне реагування на всі надзвичайні ситуації, що виникали протягом минулого року. Особовий склад чітко розуміє покладені завдання й надалі виконуватиме їх на належному рівні», — сказав він.
Головний напрям реформування — соціальне й технічне забезпечення рятувальників. Тож МВС заручилося підтримкою КМУ й підвищило платню фахівцям ДСНС, повідомляє прес-служба МВС. У 2018 році бюджетні кошти спрямовуватимуть на забезпечення співробітників житлом. На його зведення закладено 90 мільйонів гривень. Окрім цього, МВС ініціювало створення вертолітного загону служби реагування й сподівається на передачу ДСНС вертольотів уже цьогоріч.
А голова ДСНС Микола Чечоткін повідомив, що 2017 року правоохоронці відкрили 15 кримінальних проваджень щодо працівників служби за злочини у сфері службової діяльності. Він також повідомив, що рівень справності авіаційної техніки ДСНС становить 70%. А 142 мільйони бюджетних гривень допомогли службі активно забезпечувати готовність авіації. Торік авіація ДСНС здійснила понад тисячу вильотів, з них 324 — для гасіння пожеж. Згідно з даними Миколи Чечоткіна, у 2017-му на 3% скоротилася кількість загиблих під час пожеж. Його слова цитує УНІАН: «Упродовж року пожежно-рятувальні підрозділи служби ліквідували 83 116 пожеж. Попри зростання їх кількості в державі на 12%, а це майже 9 тисяч випадків, вдалося зменшити на 3% кількість загиблих на пожежах. А це життя 53 людей». Також торік зафіксовано вдвічі меншу кількість пожеж на сільгоспугіддях.
А ще торік піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили понад 100 тисяч вибухонебезпечних предметів. «Загалом очищено територію площею 69 тисяч гектарів та знешкоджено близько 113 тисяч вибухонебезпечних предметів», — наголосив Микола Чечоткін, додавши, що співробітники ДСНС забезпечили оперативне реагування на виникнення 166 надзвичайних ситуацій. Від загибелі врятовано 3729 людей. Допомогу надано 8 тисячам осіб під час ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж. До слова, торік кількість загиблих внаслідок НС скоротилася на 6% (11 людей). «Завдяки діям ДСНС збережено від знищення майже 23 тисячі будівель, понад 2 тисячі одиниць техніки та інших матеріальних цінностей на загальну суму майже 14 мільярдів гривень», — констатував посадовець.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»