Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Шість років тому Міжрегіональний центр швидкого реагування Міністерства із надзвичайних ситуацій, що дислокується в Ромнах на Сумщині, розпочав співпрацю із Американським Агентством зі зниження загроз. У його рамках українські рятувальники одержали устаткування та обладнання, спрямованих на поліпшення їхньої професійної роботи.
Зокрема, засоби для метеорологічних спостережень, зв’язку, прилади радіаційно-хімічної розвідки, індивідуального захисту шкіри і органів дихання, комплекти для огородження зон зараження тощо.
А цими днями від американських партнерів до Ромен для спеціалістів РХБ-захисту надійшов сучасний автомобіль Тойота Hilux, до якого рятувальники раніше одержали спеціальний причеп для перевезення обладнання. Завдяки такому транспорту фахівці працюватимуть значно ефективніше, адже він оснащений за останнім словом рятувальної техніки.