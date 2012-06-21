Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті в останні дні січня трапилося кілька складних пожеж – з летальними наслідками та отруєннями чадним газом. Враховуючи це, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій вдалися до просвітництва серед краян.
В місті Іршава розповідали жителям, як діяти у випадку загоряння будівель, а також як уберегтися від вогню, що вже розгорівся, «озброювали» їх знаннями про небезпеку та причини отруєння чадним газом. Жителям роздали тематичні листівки: «Як не допустити виникнення пожежі впродовж опалювального періоду».
«Надзвичайники» Мукачівщини спілкувалися з жителями села Ракошино. У розмовах окремий акцент робили на тому, що стійкою є тенденція до збільшення пожеж саме через необачність громадян. Наголошували на правилах користування пічним опалення, газовим обладнанням та електроприладами. Усі співрозмовники отримали від листівки про небезпеку отруєння чадним газом.
На Тячівщині працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій провели зустрічі з мешканцями села Вонігове. Переконували, що краще подбати, аби біди не сталося, ніж потім рятувати майно або виліковувати важкі опіки. Тут теж роздали тематичні пам’ятки з засторогою від пожеж.