Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У горах Закарпаття, а також Івано-Франківщини у ці дні спостерігається підвищена лавино небезпека. Нині вона сягнула вже третього рівня, про що весь час нагадують у своїх повідомленнях працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Усе одно шукачів адреналіну не зменшується: вони ігнорують попередження і, не знаючи місцевості, рушають «за пригодами». Рятувальникам доволі часто доводиться рятувати зі снігового полону заблукалих туристів.
Лише протягом минулої суботи рятували чотирьох заблукалих туристів або невдах-гірськолижників. Ними стали 43-річний і 40-річна туристи з Харкова і Києва, лижник із Дніпропетровщини, якому 27 років. Вони втратили координати, тож визначали їхнє розташування через «геолокаційні» повідомлення, що надходили до Служби порятунку. А от 30-річний чоловік, який приїхав на відпочинок із міста Деражня Хмельницької області, сам віднайшов «точку порятунку», однак самостійно вибратися зі снігової пастки не міг.
Було задіяно 10 рятувальників із трьох гірських пошуково-рятувальних відділень Закарпаття. Всіх потерпілих, живими й неушкодженими, доправили до місць відпочинку.