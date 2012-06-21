Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Асоціація «Укрсадпром», яка об’єднує провідних виробників фруктів і ягід з більшості областей України, що спільно виробляють більше половини всього промислового обсягу фруктів і ягід, звернулася до основних виробників яблучного концентрату в Україні щодо цінової політики на технічне яблуко.
«За даними господарств – членів Асоціації, закупівельна ціна на технічне яблуко в Україні сьогодні озвучується на рівні 1 гривні за кілограм без ПДВ. Відповідно до бухгалтерського обліку в садівничих господарствах, собівартість 1 кг яблука складає щонайменше 4 гривні без ПДВ. За таких умов збір та реалізація технічного яблука стає для фермера збитковою, – зазначає голова Асоціації Дмитро Крошка. – Ми звернулися з відкритим листом до основних виробників яблучного концентрату в Україні, в якому закликаємо їх при формуванні закупівельних цін на технічне яблуко враховувати собівартість його виробництва, що буде сприяти взаємовигідній співпраці всіх учасників виробничого ланцюга. Крім того, ми поінформували Антимонопольний комітет України, Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державну фіскальну службу України про офіційну собівартість виробництва яблука та причини, через які може припинитися виробництво яблука для переробки. Відтак, Асоціація розраховує, що Україна не зменшить виробництво яблучного концентрату через зменшення виробництва яблука».