Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Пандемія COVID-19 нанесла шкоду здоров’ю, соціальному та економічному добробуту в усьому світі. Але найбільше від прямих і опосередкованих наслідків пандемії страждають жінки.

Як свідчать дані Організації економічного співробітництва та розвитку, 70% працівників у сфері охорони здоров’я, які щодня ризикують своїм життям, рятуючи хворих на коронавірус, становлять жінки. Водночас саме на жінок припадає головний тягар домашніх турбот під час карантину, а також прояви дискримінаційної оплати праці в умовах віддаленої зайнятості та ризик втратити роботу та прибуток. Окрім цього, експерти передбачають, що майбутні наслідки економічної кризи, яка настане після припинення епідемії і виходу країн з ізоляції, найболючіше вдарить саме по жінках.

Проте чи не найгіршим є те , що вимушений режим ізоляції через пандемію коронавірусу став причиною стрімкого росту домашнього насильства у світі. «За останні кілька тижнів ми спостерігали жахливий глобальний сплеск домашнього насильства», – констатував генеральний секретар ООН Антоніо Гутеррес у своєму відео зверненні, закликавши уряди країн вживати заходів для гарантування безпеки жінок.

За повідомленнями Єврокомісії, випадки домашнього насильства у країнах-членах ЄС почастішали в середньому втричі через тиждень після того, як розпочалися карантинні обмежувальні заходи. Жінки, які перебувають у токсичних стосунках, опинилися замкненими в чотирьох стінах на одинці зі своїми кривдниками. Тому експерти передбачають, що наступні тижні ізоляції продовжуватимуть залишатися небезпечними особливо для жінок.

«Всі ми стикаємося з великими психологічними проблемами через карантин, але жінки та інколи діти, які проживають у небезпечному оточенні, стикаються з загрозливим стрестестом щодня», -– заявила голова комітету Європарламенту з прав жінок та гендерної рівності Евелін Регнер, закликавши європейські інституції докладати більше зусиль у протидії насильству над жінками.

Вона закликала також уряди країн-членів ЄС разом вирішувати цю проблему та обговорити, яким чином можна надати допомогу постраждалим жінкам. Евелін Регнер пропонує розробити прості і швидкі способи оповіщення поліції про випадки домашнього насильства, такі, як текстові повідомлення чи чати в інтернеті, а також застосовувати спеціальні кодові слова для спілкування з лікарями чи фармацевтами. Адже часто сам кривдник доправляє свою жертву до лікарні, тому жінки бояться повідомляти медиків про те, що насправді з ними сталося.

Міська влада та благодійні організації Брюсселя вже зробили конкретні кроки для того, щоб захистити жертв домашнього насильства, яких також побільшало в Бельгії за час карантину. Жінкам, які стикаються з насильством у родині, пропонують притулок в одному з міських готелів, який було винайнято спеціально для цієї мети, оскільки інші подібні притулки в Брюсселі вже переповнені. У готелі, який нараховує 25 номерів, може розміститися близько 50 жінок, якщо треба, то разом із дітьми. Мешканці мають доступ до кухні та до кімнати спільного відпочинку.

«Минулими вихідними готель прийняв своїх перших пожильців. Ми сподіваємося, що тут жінки почуватимуться безпечно й комфортно, а професіонали нададуть їм необхідну психологічну підтримку», – сказала керівниця благодійної організації Барбара Трахте.