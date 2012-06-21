У цьому їм допомогла програма StudyTourstoPoland та відповідний грант на тижневе стажування, який виграла обласна рада. Стажування пройшло у Вармінсько-Мазурському воєводстві, яке є давнім і надійним міжнародним партнером Рівненщини. Цей вибір не випадковий: на його території, за різними оцінками, до 80% етнічних українців, попередні покоління яких закинула сюди немилосердна геополітика.
— Головне, що експортує Польща, — вдала реформа місцевого самоврядування, яка полягає у фінансовій та адміністративній децентралізації, що постійно вдосконалюється, — каже голова Рівненської обласної ради Микола Драганчук. — Щоразу, буваючи на Вармії та Мазурах, знаходжу для себе щось нове. Нині відкрив, що прості поляки чітко розуміють рівень компетенції кожної з гілок влади і відповідно адресують свої звернення. Вражає ентузіазм людей, котрі працюють в органах місцевого самоврядування: всі вони привітні, добрі, контактні, дорожать робочим місцем, бо це престижно, туди прагнуть потрапити. До речі, їхній робочий день триває із 7.30 до 15.30 — як і в реальному секторі економіки. Тож наші колеги мають значно більше часу, ніж ми, на заняття улюбленою справою чи на сім’ю.
Рівненська делегація побачила результати реформи децентралізації на прикладах якості життя конкретних громад — гміни, повіту, воєводства і дослідила роль органів місцевого самоврядування в цих процесах. Скажімо, в повіті Мронгово, де 50 тисяч жителів, щодня можуть прийняти… 50 тисяч гостей. Саме стільки місць у готелях, що виросли поблизу озер, яких тут 86. Так-от, із кожного туриста беруть 2,5 злотого екологічного збору, який наповнює місцевий бюджет. Ці невеликі гроші місцевий староста називає «податком на чисте повітря»: його за рік збирають аж мільйон злотих. Ось вам і кошти на розвиток громад.
До речі, податок з доходів фізичних осіб у Польщі сплачують за місцем проживання — це стимул для розвитку самих територій, котрі просто-таки змагаються за комфортне й цікаве життя. Теплою була зустріч з віце-маршалком Вармінсько-Мазурського воєводства етнічним українцем Мироном Сичем, щирим другом України і Рівненщини. До речі, нещодавно поновлено угоду про співпрацю між Рівненською облрадою та Вармінсько-Мазурським воєводством на 2017—2018 роки. Вона передбачає контакти в медицині, освіті, туризмі і, звісно ж, місцевому самоврядуванн