Samsung Mobile заявив, що має намір відмовитися від випуску бюджетних смартфонів з лінійок Galaxy C, Galaxy J і Galaxy On. Про це повідомило джерело, знайоме з планами компанії.
З чуток китайського джерела, у смартфонах портфоліо компанії Samsung настають великі зміни.
Повідомляється, що в компанії надумали відмовитися відразу від декількох смартфонів сімейства: від популярного і дуже великого Galaxy J. Замість нього нібито введуть лінійки Galaxy R і Galaxy P.
З одного боку, певна логіка тут є. Galaxy J наразі має занадто різні пристрої, від зовсім простеньких до дуже серйозних девайсів. Розподілити їх по двох лінійках було б розумним рішенням, але відмовлятися від настільки «розкрученого» імені?
Більше того, повідомляється, що заодно відмовляться від випуску Galaxy On і Galaxy C. А нове сімейство Galaxy P представлятиме бюджетні ODM-пристрої, тобто вроблятимутья іншими компаніями, Samsung лише поставить на готових пристроях свій бренд.
Звучить це якось надто радикально. Хоча, цілком можливо, що сказане є провдою, але лише для китайського ринку, де Samsung здорово «кусають за п'яти» численні виробники недорогих смартфонів, і там таке рішення цілком виправдане.