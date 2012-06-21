Компанія Samsung оголосила про початок продажів першого в світі 5G-планшета Galaxy Tab S6. Він отримає 10,5-дюймовий AMOLED-дисплей.
Продажі планшета розпочнуться 30 січня в Південній Кореї, адже в країні добре розвинені мережі п'ятого покоління. Повідомляється, що Galaxy Tab S6 5G вийде з такими ж характеристиками, як і LTE-версія. Тобто в якості апаратної платформи у нього виступає Qualcomm Snapdragon 855, пристрій має камеру з датчиками дозволом 13 і 5 Мп, селф-камеру на 8 Мп, акумулятор ємністю 7040 мАг, здатний забезпечити до 15 годин роботи в режимі відтворення відео.
Galaxy Tab S6 5G буде доступний тільки в варіанті з 128 ГБ оперативної пам'яті. Вартість новинки складе 999 000 вон (майже 848 доларів США).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»