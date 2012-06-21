Компанія Samsung на презентації в Китаї представила телефон-розкладачку W2018. «Розкладачка» – високопродуктивний апарат, виконаний у корпусі, що розкладається. Новинка стала ювілейною десятою моделлю W-серії.
Про це повідомляє «Урядовий кур'єр» з посиланням на іноземні ЗМІ
Новинка має характеристики преміального рівня. У конструкції корпусу використано метал і скло. Покупці зможуть вибирати між двома варіантами колірного виконання – золотистим і платиновим. Габарити у складеному вигляді такі: 132,2 × 63,2 × 15,9 мм, важить пристрій 247 грамів.
На верхній кришці апарату розташовані два 4,2-дюймових дисплея – із зовнішньої і внутрішньої сторін, з роздільною здатністю Full HD. Дисплеї прикриті склом Gorilla Glass 5.
Смартфон отримав першу в світі мобільну камеру з оптикою f / 1.5. Попередній рекорд становив f / 1.6 в Huawei Mate 10 Pro. В основній камері використовується 12-мегапіксельний сенсор з розміром пікселя 1.4 мкм. При хорошому освітленні новинка перемикається на значення діафрагми f / 2.4. Є гібридний автофокус і оптична стабілізація. Фронтальна камера має п’ять мегапікселів.
Серцем «розкладачки» став потужний процесор Snapdragon 835, а обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ. Процесор містить вісім обчислювальних ядер Kryo 280 з тактовою частотою до 2,45 ГГц, потужний графічний прискорювач Adreno 540 і модем X16 LTE зі швидкістю завантаження даних до 1 Гбіт / с. У стандартній версії об'єм вбудованої пам'яті становить 64 ГБ. У продажу також з'явиться модель з накопичувачем на 256 ГБ. Корпус – металевий. При цьому версія з максимальним об’ємом пам’яті буде колекційною і отримає унікальний порядковий номер, вигравіруваний на корпусі.
В якості операційної системи використовується Android 7.1.1 Nougat з фірмовою оболонкою Samsung Experience 8.5 і віртуальним помічником Bixby (є окрема кнопка для запуску асистента). За автономність відповідає акумулятор на 2300 мАг з зарядкою через порт USB Type-C. Над клавіатурою розташувався сканер райдужної оболонки ока, а сканер відбитків пальців – на задній панелі.
Власники Samsung W2018 також отримають доступ до VIP-сервісів, включаючи цілодобову підтримку, привілеї в аеропортах та під час поїздок поїздом.
Смартфон продаватимуть у мережі китайського оператора China Telecom. Інформації про ціну новинки немає, але ширяться чутки про те, що вона може досягати 2000 доларів США. Samsung W2018 просто не розрахований на масовий ринок.