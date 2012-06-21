Президент України Володимир Зеленський сподівається, що лідери країн ЄС на зустрічі у Брюсселі 12—13 грудня зберігатимуть єдність у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також у продовженні санкційного тиску на РФ до повного виконання нею мінських домовленостей та відновлення територіальної цілісності України. У телефонній розмові із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем глава нашої держави привітав пана Мішеля зі вступом на посаду й побажав успіхів на чолі найвищого органу ЄС.
Володимир Зеленський поінформував про відновлення після трирічної паузи процесу мирного врегулювання розпочатого Росією конфлікту на Донбасі й основні підсумки саміту в нормандському форматі. Він підтвердив, що Україна залишатиметься надійним партнером у питанні транзиту газу, і подякував ЄС за підтримку у тристоронніх переговорах.
Шарль Мішель підтримав прогрес України у впровадженні євроінтеграційних реформ і підтвердив готовність Євросоюзу й надалі надавати необхідну допомогу в цьому процесі, повідомляє Офіс Президента.