ЄС запровадив санкції проти кількох росіян, зокрема голови ГРУ Ігоря Костюкова та одного з його заступників, за застосування хімічної зброї у британському місті Солсбері проти Сергія та Юлії Скрипалів.
«Рада ЄС запровадила санкції проти дев’яти осіб і однієї компанії відповідно до нового режиму обмежувальних заходів проти застосування і розповсюдження хімічної зброї, введеного 15 жовтня 2018 року», — цитує УНІАН текст повідомлення РЄ. Санкції запроваджено й проти сирійської компанії, відповідальної за розвиток та виробництво хімічної зброї, Центру наукових та дослідницьких розробок, а також п’яти сирійських посадовців, пов’язаних із діяльністю цього дослідницького центру.
Обмежувальні заходи передбачають заборону на в’їзд у ЄС і замороження активів фізичних і юридичних осіб. Крім того, особам та компаніям з ЄС заборонено надавати фінансові засоби підсанкційним особам. Рішення про нові санкції сприяють зусиллям ЄС у протидії розповсюдженню та застосуванню хімічної зброї, яка становить серйозну загрозу міжнародній безпеці.