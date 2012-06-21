Тільки протягом минулого тижня фахівці підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій зі складу Об’єднаних сил очистили понад 44 гектари території поблизу лінії розмежування, виявивши й знешкодивши 40 вибухонебезпечних предметів. Як уточнили у штабі ООС, основні зусилля саперів зосереджені на забезпеченні безпеки жителів прифронтових населених пунктів та важливих об’єктів інфраструктури. І саме завдяки цьому зачищенню території вдалося відновити щоденний безпечний доступ персоналу Донецької фільтрувальної станції до їхніх робочих місць.
Також сапери доклали чималих попередніх зусиль для аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Горлівка — Торецьк і відновлення централізованого водопостачання жителям міст Торецьк, Залізне, селищ Північне і Південне (всього близько 43 тисячі осіб) та подібних робіт на газорозподільній станції Мар’їнка — Красногорівка і трасі газопроводу-відводу завдовжки 5 кілометрів.
Очищення від вибухонебезпечних предметів території, прилеглої до контрольних пунктів в’їзду та виїзду, дало можливість забезпечити функціонування пунктів надання допомоги в межах КПВВ, де люди, які перетинають лінію розмежування, змогли обігрітися, відпочити, отримати медичну та психологічну допомогу.