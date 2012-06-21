Американські вчені знайшли спосіб перетворити сарану в кіборгів, які можуть виявляти вибухівку та інші небезпечні речовини на службі у військових. Про те, як з комах створили кіборгів для збройних сил США, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Хімічні аналізатори, здатні виявляти вибухові речовини, але це складні і дуже дорогі прилади, у яких, до того ж, є безліч особливостей. А сарана буквально нічого не коштує, зате може детектувати вибухівку та інші хімікати краще будь-якої електроніки. Висновок напрошується сам собою – комах потрібно перетворити в кіборгів і змусити виконувати корисну роботу.
Вчені з США, які прийшли до такого висновку, вже представили комах з електродами в мозку, здатних вирішувати практичні завдання. На створення таких біороботів в 2016 році виділили сімсот п'ятьдесят мільйонів доларів.
«Комасі вистачає всього декількох часток секунди, щоб виявити ту чи іншу хімічну речовину. Наше завдання – змусити мозок комахи поділитися з нами цією інформацією. Для цього ми задіяли спеціальні електроди і передавачі. Це дуже перспективна технологія, яку можна застосовувати не тільки у військових цілях і не тільки для пошуку вибухівки», – відзначають дослідники, що працюють на замовлення Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»