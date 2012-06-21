Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Хлопця, який напередодні повідомив, що в Сарнах заміновано центральну районну лікарню, пожежну частину та житловий будинок, правоохоронці майже одразу вирахували й затримали.
23 липня він тричі телефонував до місцевої поліції з цією небезпечною інформацією. Тож кінологи, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, екстрені служби, — всі працювали в посиленому режимі. Приміром, Сарненська лікарня — опорна в боротьбі з коронавірусом, тут на стаціонарі перебуває чимало пацієнтів. На щастя, всі виклики виявилися хибними.
Цікаво, що юнак свого вчинку не заперечує: пояснює, що напередодні конфліктував із патрульним. Тож цю інформацію нині перевіряють: до речі, він уже мав проблеми з законом. А за фактом свідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян правоохоронці відкрили кримінальне провадження: псевдомінеру загрожує від двох до шести років позбавлення волі.
Якби покарання в Україні були більш жорсткими, оперативними й підкреслено показовими, можливо, тоді ми позбулися б цілої навали «замінувань», що почастішали останнім часом.