Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Київську та Черкаську області відвідала делегація Саудівської Аравії. Гості з країни, яка зацікавлена в поставках мʼяса птиці, ознайомилися з роботою м’ясопереробних підприємств та провели оцінку системи контролю за виробництвом харчових продуктів.
Представники делегації відзначили ефективну роботу Держпродспоживслужби на місцях та подякували за всебічну допомогу у ході відвідання підприємств. Фахівці арабської країни виявили зацікавленість у експорті з України й іншого продовольства, зокрема меду та рибних продуктів.
Незабаром до Києва офіційними каналами буде надісланий звіт з оцінкою системи державного контролю в Україні.