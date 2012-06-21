Порядок розроблений згідно із Законом «Про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участі громадян держави-агресора».
При підготовці запиту на адресу СБУ для отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі у гастрольному заході обов’язковою при заповненні є інформація про:
— організатора гастрольного заходу (назва, код ЄДРПОУ, П.І.Б. керівника);
— дата, час, місце проведення (місто, адреса) та назва гастрольного заходу;
— П.І.Б., дата народження, сценічний псевдонім громадян (-ина,-ки) країни-агресора, які плануються до участі у гастрольному заході, їх (її, його) належність до творчих колективів та інша інформація, яка характеризує їх (її, його) творчу діяльність.
Запит необхідно надсилати на електронну адресу sbu_cu@ssu.gov.ua чи поштою: 01601 м. Київ 1, вул. Малопідвальна, 16, Служба безпеки України. У темі листа або на конверті вказувати тему: «Гастролі».
Телефон для довідок: (044) 256-99-05.
Витяг із Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» (зі змінами):
Так, відповідно до статті 4 зазначеного Закону, у разі, якщо учасником запланованого гастрольного заходу є громадянин країни-агресора, організатор не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення гастрольного заходу подає до Служби безпеки України запит на отримання інформації про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.
При цьому організатор має надати Службі безпеки України достовірну інформацію про власні ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію України, а також про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, яка характеризує його творчу діяльність.
Служба безпеки України протягом 10 днів з моменту одержання запиту розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході.
Після отримання відповіді від Служби безпеки України про відсутність законних підстав для недопущення громадянина країни-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході організатор укладає договір із відповідним гастролером.
При укладанні договору організатор має врахувати, що законні підстави для недопущення громадянина країни-агресора до участі у зазначеному гастрольному заході можуть з’явитися після надання Службою безпеки України відповіді на відповідний запит.
Статтею 10 передбачено відповідальність за порушення цього Закону.
Особи, які порушили вимоги цього Закону, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Організатор гастрольного заходу, який порушив вимоги статей 3 та 31 цього Закону, несе адміністративно-господарську відповідальність у формі штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста мінімальних заробітних плат.
Порядок накладення штрафів за порушення вимог статей 3 та 31 цього Закону затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури і мистецтв та має відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Прес-служба СБУ