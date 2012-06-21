Спецслужби РФ реалізують план зі створення в Україні так званого керованого хаосу за двома основними векторами — розпалювання міжконфесійної ворожнечі, що зумовлено можливістю отримання Україною томоса, й організація заходів активного впливу для так званого примусового схиляння керівництва України до поступок агресору та ініціювання мирних перемовин на вигідних йому умовах. Такою інформацією поділився на брифінгу заступник голови СБУ Віктор Кононенко.
В СБУ прогнозують інспірування випадків захоплення культових споруд однієї з конфесій нібито представниками праворадикальних націоналістичних організацій, щоб спровокувати масові протистояння й акції протесту за участі вірян. Передбачають й інспірування пікетів і протестів, направлення петицій та звернень до органів влади з вимогою відновити мир за будь-яку ціну. У планах російських спецслужб — поширити ці акції на всю Україну включно з блокуванням органів державної влади в Києві і, звичайно, посмакувати подробиці на пропагандистських телеканалах. Відомство підтвердило інформацію волонтерів, що УПЦ МП відряджала до Києва так званих православних тітушок для зриву переговорів щодо отримання томоса, повідомляє УНІАН.
Що ближче до виборів, то більшою стає активність спецслужб РФ. «Ми бачимо ці наміри, плани їх реалізації і працюємо над їх унеможливленням», — запевнив посадовець.