Дерев'яний сейф, який за часів Римської імперії використовувався для зберігання коштовностей, важливих документів і розкішного одягу, був виявлений під час археологічних розкопок у римському будинку IV століття в центрально-західній частині Іспанії. Сейф був зроблений з великого дерева, покритого бронзою та іншими металами, і знаходився в одній із кімнат розкішного будинку, який, мабуть, постраждав від пожежі.

Дерев’яний сейф знайшли в 1994 році під час розкопок у приміщенні будівлі. У той час стан його обгорених органічних решток був дуже крихким, тому археологи залишили їх на місці, щоб максимально запобігти подальшому руйнуванню.

Дослідники пояснюють, що збереглися дерев'яна рама, хоч вона і досить сильно обпечена, бронзові деталі, що покривали коробку зовні і всередині, а також деякі інші розкішні прикраси. Розміри сейфа приблизно 3 на 1,5 метрів, хоча через те, що він був деформований під час обвалення другого поверху під час пожежі, його розміри могли бути дещо іншими.

Дослідники пояснюють, що такого роду сейфи часто розташовувалися в прийомних, де господар будинку приймав відвідувачів. Щоб уникнути пограбувань його прикріплювали до стін або землі за допомогою залізних цвяхів. Часто вони були багато прикрашені обробленим металом. Використовувалися такі сейфи для зберігання речей, одягу, грошей, коштовностей та інших цінних предметів.

Вчені не змогли встановити, чим його власник заробляв на життя, але відзначають, що це була дуже багата сім'я, оскільки площа будинку складає ронад 3000 квадратних метрів і в ньому знаходилося 15 кімнат. Імовірно, сім'я могла заробляти на життя чимось, пов'язаним з комерцією і частина кімнат могла бути використана для продажу товарів.

У 2017 році, фахівці, що відповідають за це місце, вирішили, що прийшов час витягти сейф з руїн римського будинку, щоб він був належним чином відновлений, тим більше, що аналогічних сейфів збереглося дуже мало. Нині відомо всього про чотири – три з них збереглися в незвичайних умовах виверження Везувію і один знайдений на північному сході Іспанії.

Наразі роботи з реставрації сейфу завершили. Сейф зберігатиметься в Інституті культурної спадщини Іспанії (IPCE для майбутнього показу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»